Addio a Filippo con 500 amici e corteo degli amici biker arrivati da varie regioni: davanti alla chiesa la sua moto

ORGIANO - Oltre 500 persone hanno dato questa mattina l'addio ad Orgiano a Filippo Bracesco, il motociclista 25enne morto domenica scorsa nell'incidente stradale, avvenuto ad Augliaro, in cui hanno perso la vita anche una mamma e sua figlia di 7 anni. Alle esequie erano presenti molte decine di motociclisti; bikers arrivati da tutto il Veneto e da altre regioni del Nord Italia, avvisati del funerale con un tam-tam attraverso i social e i siti motoristici specializzati.

Gli stessi motociclisti, in sella ai propri mezzi, hanno scortato la bara sino alla chiesa e poi nel piazzale hanno fatto rombare i motori. Sempre all'esterno della chiesa era esposta la moto che Filippo utilizzava per passione e per i suoi spostamenti: a fianco anche due pannelli con le sue foto in motocicletta. Lunedì prossimo, alle 15, a Costozza di Longare, si terranno invece i funerali della mamma e della figlioletta.

Così Salvagnini Group, il 30 marzo, ha comunicato la tragica notizia riguardante il suo dipendente.

