Tragedia ad Agugliaro, schianto fra moto e auto: tre morti, una mamma con la sua bambina e il centauro

AGUGLIARO (VICENZA) - Incidente mortale oggi ad Agugliaro, un comune in provincia di Vicenza. Il bilancio è tragico: sono tre le persone morte, tra le quali una bambina. Sul posto i soccorsi e i carabinieri, si attende l'arrivo del magistrato.

L'incidente mortale è avvenuto oggi, domenica 27 marzo 2022, intorno alle 11, in via Ponticelli. A scontrarsi una moto e un'auto Nissan. Le vittime, secondo i primi riscontri, sarebbero il motociclista e una mamma con la sua bambina che erano in auto. Ci sarebbero altri due feriti gravi, una persona anziana e un altro bambino piccolo che viaggiavano nell'auto delle vittime.