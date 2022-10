Dopo 43 anni chiude la bottega di Terry, punto d'incontro per gli amanti degli oggetti d'arte

BASSANO - L'1 di dicembre saranno 43 anni. Altrettante le candeline su cui soffiare, ma non solo per celebrere il compleanno, anche per mettere la parola fine alla lunga vita di una bottega conosciuta da tutti i bassanesi. Dopo 43 anni di attività chiude la bottega di Terry, nel cuore di Bassano del Grappa, in via Menarola, a due passi dal busto del Ferracina e dall'imbocco del Ponte Vecchio.

Un luogo simile alla bottega di un artigiano, ai laboratori degli artisti. Perché la bottega di Terry era il punto focale dell'oggettistica di qualità per la casa e degli accessori per la persona. Maria Teresa Scremin, per tutti Terry, aprì la bottega il primo dicembre del 1979. Donna tenace e gentile, sguardo di ghiaccio e rossetto sempre impeccabile, diventò via via un'istituzione per i bassanesi. Con gli anni arrivò anche la figlia Barbara a darle una mano. Terry Bassano, si legge in una nota che annuncia la chiusura, "è la bottega di oggettistica che nessuno ha mai chiamato negozio, per preservarne la natura intima che celebra il calore familiare, dove l’artigianato locale incontra la cultura del design". Dalla ceramica al vetro spaziando attraverso la cera e l’argento, e poi gioielli e bigiotteria artigianale.

Ora la fondatrice della bottega non accoglie più con il sorriso chiunque varchi l’ingresso. Terry annuncia la chiusura e invita tutti, bassanesi e non, a passare per un saluto. «Quella della nostra attività è una storia bellissima, di una madre e una figlia che hanno condiviso tutto. L’amore per il sapere manuale degli artigiani locali e le stravaganze dei designer, la ricerca e il buon gusto, la disponibilità e la cortesia verso il prossimo, la cura per il centro storico della città, ma soprattutto la passione per il proprio lavoro. Con questo ricordo, è giunto il tempo del lieto fine».

La bottega di Terry resta aperta fino al 28 dicembre, con una vendita speciale di fine gestione dal 31 ottobre. Le imprenditrici "ringraziano i clienti, i commercianti della città, le istituzioni, amici, familiari e chiunque sia entrato anche solo una volta in questa amata bottega". Sono passati 43 lunghi anni, un pezzo di storia della vita del centro di Bassano chiude l'ultima pagina.