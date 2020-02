L'antica orologeria che ha vinto la sfida con i display dei cellulari Foto

VICENZA - Un mestiere? Sì, ma non solo. E' un'arte alimentata dalla passione per la meccanica che si tramanda di generazione in generazione dal 1905. Da allora l'orologeria Pavan di Vicenza ne ha fatta di strada. Dal fondatore Giuseppe alla nipote Giuliana, il negozio di contra' Manin ripara e vende orologi. Ma strizza l'occhio anche ai gioielli, sia classici che moderni. All'interno di quella che oggi è una bottega storica ci sono addirittura macchinari del 1700.

L'attività, nata come laboratorio di riparazione, era stata ricavata a due passi dalla basilica palladiana perché lì lavoravano sellai, maniscalchi e “cavallari”, che fornivano i servizi per carrozze e diligenze. Insomma, la zona era una sorta crocevia che vedeva passare molte persone e personaggi illustri, anche per la presenza dell'albergo del Cappello rosso.

Da allora sono passati 98 anni. «Fra poco festeggeremo i 100», sottolinea Giuliana, secondo cui il salotto cittadino ha mantenuto il fascino di un tempo.«Non sta morendo. Subisce le problematiche legate alla nascita dei centri commerciali, dove le persone trovano velocemente parcheggio. Il centro è bello e pulito, e i colleghi cordiali. Certo, ci sono momenti in cui è poco frequentato, ma questo accade anche nei centri commerciali. Tante persone camminano e poche acquistano, come dappertutto».

E a chi osserva che molti giovani, per conoscere l'ora, guardano il cellulare, Giuliana replica che l'orologio non è passato di moda, anzi. «C'è un ritorno - spiega - Alcuni nipoti, per esempio, passano da noi per risistemare l'orologio dei nonni e lo trasformano in un oggetto vintage e di gusto".

