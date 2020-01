Camion perde carico di succo d'arancia e zucchero: disagi lungo il "Costo"

CANOVE DI ROANA - Forti disagi alla circolazione questa mattina (mercoledì 8 gennaio), attorno alle 9.30, lungo la provinciale 349, più conosciuta come ex statale del Costo, nel tratto che collega Canove di Roana ad Asiago per la perdita del carico di un camion. A finire sull'asfalto decine di fusti di succo di arancia e zucchero di una ditta di confettura dell'Altopiano, che hanno invaso la carreggiata.



Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, giunti sul posto con due squadre, hanno liberato la carreggiata del carico perso, assistiti nel lavoro anche da una pala meccanica di un escavatore. Successivamente si è provveduto al lavaggio della sede stradale. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore. Sul posto anche la polizia municipale di Roana che durante l'intervento ha attivato il senso unico alternato.