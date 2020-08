Bimba di due anni cade dal terrazzo del 3. piano: miracolata dall'erba del giardino

PIOVENE - Una piccola di soli 2 anni è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo di Vicenza dopo essere caduta dal terzo piano di casa. L'incidente è accaduto poco dopo l'ora di pranzo in una palazzina di via Nazario Sauro, a Piovene Rocchette.

La bimba dopo un volo di diversi metri, è finita sull'erba che ha attutito in qualche modo l'impatto. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso che ha subito portato la bimba in ospedale in codice rosso: è in terapia intensiva neonatale, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sulll'incidente stanno cercando di fare luce i carabinieri.

