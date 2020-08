Gioca sul terrazzo e cade da 5 metri, grave bambino di 4 anni

SEQUALS - Un bambino di 4 anni è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Udine dopo una caduta da circa 5 metri di altezza. Da quanto si è appreso il bimbo che vive a Sequals con la famiglia l'altra sera stava giocando sul terrazzo di casa quando è precipitato. E' stato subito soccorso ed elitrasportato all'ospedale di Udine dove è stato accolto in prognosi riservata. Sono in corso indagini per cercare la dinamica dell'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA