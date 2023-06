In campeggio con la parrocchia, una ventina di bambini intossicati

VICENZA - Circa 50 ragazzini di quinta elementare e prima media vicentini in campeggio (in tenda ma con una sorta di cucina a disposizione) nella zona di Madonna di Campiglio (S. Antonio di Mavignola, tra Pinzolo e Campiglio). Questa notte alcuni (una ventina) sono stati male (vomito, nausea) ed è salito il medico per controllare. Curati e controllati, questa mattina, 29 giugno 2023, stavano già meglio: nessun ricovero e nessuno è dovuto rientrare a casa. Ora l'igiene pubblica sta facendo analisi e valutazioni per capire se si sia trattato di un virus o di un'intossicazione.

Ultimo aggiornamento: 20:22

