Aurto investe una vettura ferma a bordo strada: ferita una donna

CAMPOLONGO SUL BRENTA- Alle 16:40, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Zannini a Campolongo sul Brenta per un’auto che ha investito un'altra vettura ferma a bordo strada: una donna ferita. I pompieri arrivati da Bassano hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la passeggera che si trovava a bordo della Citroen è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.

