Spacca il finestrino dell'auto, arrivano i carabinieri: arrestato in flagrante in piena notte

VICENZA - Nella notte, poco dopo le due, a Vicenza, militari del Radiomobile hanno arrestato in flagranza del reato di tentato furto aggravato, Slah Hassen, 53enne, cittadino tunisino, domiciliato in città, gravato da precedenti.

L’uomo, in via Alfieri del capoluogo berico, utilizzando un cacciavite piegato a “s” per la rottura o l'apertura dei cristalli delle auto, ha spaccato il vetro della portiera anteriore destra di una autovettura, parcheggiata lungo la via, frugando anche nel cassetto portaoggetti, senza però sottrarre nulla.

L'uomo è stato prontamente individuato e bloccato dai militari, nel frattempo allertati. Il 53enne è stato accompagnato al e in arresto trattenuto nella camera di sicurezza della tenenza di Montecchio Maggiore, in attesa dell’udienza di convalida.