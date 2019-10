Due 15enni in "gita" minacciano col coltello un 13enne: arrestati

di Marina Lucchin

PADOVA - Approfittano di una gitarella pomeridiana fuori porta per fare i bulletti, ma le conseguenze della “bravata” sono gravi: due quindicenni vicentini, arrivati in città in treno, incensurati e di “buona famiglia”, finiscono ai domiciliari, arrestati per rapina aggravata e tentato furto. I due ragazzini, fuori dal controllo dei genitori per nemmeno mezza giornata, sono finiti in guai grossi venerdì pomeriggio, minacciando un tredicenne padovano in piazza Mazzini con un coltellino multiuso.