Rubano vestiti per 240 euro: nei guai tre studenti dai 13 ai 16 anni

di Luca Pozza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOVENTA VICENTINA - Hanno tentato di sottrarre deio, ma alla fine sono stati scoperti e poidai carabinieri della stazione di Noventa Vicentina. Protagonisti della vicenda, avvenuta ieri,di cui due italiani e uno di origine straniera, tutti residenti a Noventa: uno di loro frequenta la terza media. Il terzetto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia per tentato furto aggravato in concorso.La richiesta di intervento al 112 perveniva dal, di via Carlo Porta a Noventa, dove poco prima i dipendenti avevano bloccato i tre nel tentativo di sottrarre dei capi di abbigliamento, per un valore quantificato di circa 240 euro, dopo aver rotto il dispositivo anti taccheggio. I militari, giunti sul posto, ricostruito l’accaduto e restituita la refurtiva al titolare, hanno accompagnato nella stazione dell'Arma i responsabili dell’accaduto che, al termine delle formalità di rito, sono stati affidati ai rispettivi genitori. L’autorità giudiziaria minorile informata dell’accaduto valuterà ora i conseguenti provvedimenti.