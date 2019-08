Riesce a sventare il furto della borsa e "ruba" perfino l'auto ai ladri

di Cesare Arcolini

BOVOLENTA (PADOVA) - Sono andati a pescare lungo via Argine Sinistro a Bovolenta. Doveva essere un pomeriggio tranquillo di metà estate, ma due ladri hanno tentato di rubare loro gli effetti personali contenuti in auto. E' successo martedì alle 15. Le vittime sono U.F., ed una donna, M.Z. 41 anni, di. Ad un tratto a fianco alla loro Citroen C3 ha parcheggiato una Mercedes Classe A. All'interno è rimasta una donna, mentre dall'abitacolo è sceso un uomo. Tentando di muoversi senza essere scoperto quest'ultimo si è portato vicino alla coppia di pescatori ed è riuscito a rubare da una borsa le chiavi dell'auto. Poi si è avvicinato al mezzo nel tentativo di razziare tutto ciò che fosse stato custodito all'interno. Prima che il furto andasse a buon fine la coppia di pescatori si è accorta della scomoda presenza e ha cominciato ad urlare. Il ladro ha cercato di giustificarsi dicendo che la sua auto aveva un'avaria. Ma il fidanzato con un rapido gesto ha preso le chiavi della Mercedes. A quel punto i ladri non potendo dileguarsi in auto, sono fuggiti a piedi lasciando la Classe A sull'argine.