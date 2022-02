Evaso dai domiciliari due mesi fa, viene rintracciato, fugge ma finisce arrestato. Ora è in carcere

SOLAGNA - Evaso dai domicicliari già da un pezzo, viene rintracciato dai carabinieri, si dà alla fuga ma viene arrestato. Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri della stazione di Solagna, Iin valle del Brenta, durante un servizio finalizzato al controllo straordinario del territorio per la prevenzione dei reati in genere e per il rispetto delle normative anti Covid-19, nel centro del paese hanno riconosciuto Daniele Cari, 34enne di origine sinti, pregiudicato, evaso dagli arresti domiciliari un paio di mesi fa. L'uomo, accortosi di essere stato riconosciuto dai militari, si è dato alla fuga. Ma il 34enne, vecchia conoscenza per la polizia giudiziaria, è stato ricercato nei luoghi da lui solitamente frequentati e comunque in grado di potergli offrire un nascondiglio. Infatti, poco dopo, è stato rintracciato nell’abitazione di un congiunto e accompagnato in caserma dove, dopo gli accertamenti, è stato tratto in arresto e trasportato alla casa circondariale di Vicenza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Durante le operazioni di ricerca sono stati denunciati in stato di libertà per favoreggiamento personale anche C.M., 27enne, e H.T., 34enne, entrambi pregiudicati, congiunti dell’arrestato. I carabinieri ricordano in una nota che hanno proceduto secondo i loro accertamenti: per il principio della presunzione di innocenza la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini sarà definitivamente accertata solo se ci sarà una sentenza irrevocabile di condanna.