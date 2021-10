Gira munito di spranga, doveva essere ai domiciliari: arrestato

TRIESTE - La Polizia di Stato ha arrestato per evasione un cittadino italiano, nato a Modena, di 20 anni. E’ stato rintracciato e identificato in piazzale Resmini da una Volante, intervenuta per la segnalazione di una persona munita di una spranga. Dagli accertamenti effettuati, il giovane avrebbe dovuto trovarsi agli arresti domiciliari presso l’abitazione del padre nel capoluogo emiliano. Alla vista degli operatori ha cercato di nascondersi dietro ai cassonetti dell’immondizia.