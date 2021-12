Perquisita abitazione in pieno centro, spuntano la cocaina e i soldi: arrestato 31enne

BASSANO - Nel tardo pomeriggio nel centro di Bassano del Grappa poliziotti della squadra mobile della questura di Vicenza, insieme ad agenti del commissariato bassanese, hanno effettuato una perquisizione alla ricerca di sostanze stupefacenti nei pressi di un'abitazione. I poliziotti hanno poi arrestato in flagranza di reato U.B.F.A., del 1990, straniero, senza fissa dimora, trovato in possesso di oltre 81 grammi di cocaina, che il 31enne deteneva nella sua abitazione.

Durante l'operazione la polizia di Stato ha anche sequestrato 7 telefoni cellulari, oltre 27 mila euro ritenuti provento di smercio della droga, un bilancino elettronico, una pistola scacciacani con munizioni a salve e materiale vario, adatto per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente. L'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nella sua dimora, come disposto dal magistrato.