Papà va a comprare eroina portandosi dietro il piccolo di 5 anni. Lo spacciatore finisce in manette

BASSANO - Andava a rifornirsi di droga come se dovesse andare a fare una normale spesa, portandosi dietro il figlioletto di 5 anni, oltre a un amico. Un 37enne di Enego aveva raggiunto in auto il Bassanese insieme a un 48enne altopianese e, appunto, al suo bimbo. Doveva andare, nel pomeriggio del mercoledì dell'Immacolata, a trovare lo spacciatore, D.M., abitante a Borso del Grappa, 24 anni.

La situazione è stata però monitorata dagli agenti della polizia di Stato, che hanno seguito l'auto per alcuni chilometri, vedendo che ad un certo punto era stato fatto salire a bordo un uomo. I poliziotti sono intervenuti quando hanno visto lanciare dal finestrino del passeggero due involucri, poi risultati contenenti eroina. I poliziotti, dopo aver anche fatto una perquisizione nella sua casa, dove hanno reperito altre sostanze stupefacenti, hanno arrestato il giovane spacciatore, mentre il padre 37enne e l'amico 48enne sono stati segnalati alla prefettura in qualità di assuntori.

Per il 37enne possibili conseguenze anche sul piano delle sue responsabilità verso il figlio minore. Lo scambio era avvenuto nell'auto, alla cui guida era il 48enne, con a fianco il 37enne. Il piccolo di cinque anni è stato trovato proprio seduto accanto allo spacciatore, sul sedile posteriore. Di certo un'avventura poco piacevole per il bambino, che si spera non abbia capito e che possa superare a livello psicologico. I poliziotti al commissariato, mentre si stavano chiarendo le posizioni dei tre, hanno fatto di tutto per distrarlo e divertirlo facendolo giocare e disegnare.