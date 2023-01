Rassegna Aperi-libro, le stelle sono Goldin con Van Gogh e De Zan con Pantani

BASSANO - Debutta oggi, venerdì 20 gennaio, all’ora dell’aperitivo la terza rassegna dell’Aperi-Libro bassanese, nuova formula culturale ideata dalla libreria La Bassanese e ideata da Marco Bernardi che unisce l’incontro con l’autore e l’aperitivo offerto al termine della presentazione.

La rassegna letteraria tocca vari argomenti: letteratura, storia, biografie, arte, viaggi, inchieste e sport. Si inizia oggi alle 18 Roberto Zannini e "Il medioevo magico in Valbrenta", protagonista il territorio della Vallle del Brenta, tra storia, magia e spy-story. Secondo appuntamento il 29 gennaio con debuttante, come scrittore, il formatore Andrea Moretto. Con "1,2,3, parla!" presenta in anteprima un lavoro che insegna come aumentare le capacità di comunicare ma soprattutto un nuovo modo di apprendere e memorizzare tramite racconti.

Pezzo da novanta il 3 febbraio Marco Goldin, storico dell’arte e curatore di mostre di grande successo in tutta Italia, che renderà omaggio al grande pittore olandese Van Gogh con un incontro coinvolgente tratto dal suo ultimo libro di successo "Gli ultimi giorni di Van Gogh", edito da Solferino. Il 17 febbraio, mese in cui si celebra la fondazione dello Stato del Giappone, la rassegna fa tappa proprio nel Paese del Sol Levante con Marco Aliprandi e la Scuola Ikebana Ohara di Tokyo-Chapter di Venezia per un viaggio nel Giappone antico e moderno.

Appuntamento finale della rassegna invernale una vera e propria “tappa ciclistica”, un omaggio al grande Marco Pantani con il giornalista, telecronista e conduttore televisivo Davide De Zan, firma delle pagine sportive di Mediaset. Domenica 26 febbraio alle 17.30 De Zan racconterà la vera storia del Pirata, l’ultimo eroe del ciclismo romantico, del più grande scalatore di tutti i tempi, un atleta unico “ucciso due volte”. Con nuove sconvolgenti pagine contenute nel suo nuovo libro "Pantani per sempre" svelerà altre verità di un’inchiesta diventata, per alcuni, troppo scomoda.

Dopo febbraio il calendario proporrà altri autori e inizieranno anche le serate con gli "Incontri senza cansura".