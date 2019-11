Whoopi Goldberg scrittrice a Bassano del Grappa: l'appuntamento con i fan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) - Appuntamento unico in Italia, in libreria a Bassano, per, 64 anni, attrice statunitense tra le più famose al mondo, doppiatrice, scrittrice, conduttrice televisiva e attivista, tra le 15 persone ad aver vinto un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award. Lo annuncia, per sabato 30 novembre, la celebre Libreria Palazzo Roberti, dove l'attrice incontrerà i lettori per autografare il suo quarto libro «The Unqualified Hostess» (Rizzoli International, 2019), dedicato all'arte di apparecchiare la tavola con stile e originalità.