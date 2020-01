Corona arriva con la Befana: brindisi e copie autografate dell'ultimo libro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BASSANO DEL GRAPPA - Il suo ultimo libro, “è al top delle vendite. Scritto conraccoglie ricordi e racconti dedicati alla sua grande passione,Ilalle 16.30 lo scrittore e alpinista Mauro Corona sarà alla libreriadi Bassano del Grappa perle copie del lavoro pubblicato da Mondadori e parlare con il pubblico. Al termine dell'incontro è previsto unNato a Pordenone, Corona quest'anno compirà. Ospite fisso della trasmissione di Rai3 #cartabianca, condotta daè autore di diversi best seller tra “”, premio Bancarella 2011, e “”, finalista premio Campiello 2014.«Da parte mia sono rimasto lento, l'età avanza, mi prendo il tempo giusto. Spessoper ascoltarla, sentire cosa dice, percepirne il respiro», si legge nel libro che presenterà nella città del Grappa. Si tratta di un sillabario che va dall'Abete alla Zuppa, in cui, conclude Corona, «c'è davvero materia per molti Fridays for Future perché è un manuale di sopravvivenza spirituale perfetto per chi ama la natura e per le prossime generazioni green».