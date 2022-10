Alberi di Natale all'uncinetto e decorazioni sostenibili: laboratori per tutta la famiglia ad Abilmente Vicenza

VICENZA - Laboratori e letture animate, questo fine settimana Abilmente Vicenza di Italian Exhibition Group si trasformerà nel paradiso dei più piccoli con iniziative per tutta la famiglia. A partire dall'albero di Natale che viene reinventato grazie alla combinazione di materiali, tecniche e fantasie del Do It Yourself e l’atmosfera del momento più magico dell’anno prende forma con abeti realizzati all’uncinetto o con legni di mare, addobbi ricamati e presepi di tessuto.

E poi allo stand di Make Your Style (Pad. 1 - 258), i disegni si trasformano in un ciondolo. E ancora, si può imparare a usare un piccolo telaio realizzato con una semplice scatola da scarpe con l’aiuto dei volontari di Sheep Italia (Pad. 7 - 431), e partecipare alle letture animate e ai laboratori di sartoria illustrata della Libreria La Vispa Teresa (Pad. 1 - 241). Mentre per mamma e papà, tante sono le occasioni per fare qualche acquisto per i propri bimbi. Nell’area della moda slow e sostenibile Cucito su di te, si possono trovare le proposte sartoriali di robedellarobi, semplici, naturali e ispirate alla tradizione francese, ma anche i vestitini di Ang Studio, dalle linee semplici ed eleganti ma allo stesso tempo comodi e pratici, da indossare tutti i giorni. Tante ispirazioni tessili anche nello stand di Thialò (Pad. 2 - 932), che propone delle idee divertenti per ricordare le tappe più importanti del primo anno di vita dei bebè, mentre il laboratorio di Atelier Alì (Pad. 2 - 930) anche i più piccoli possono cimentarsi nell’arte del cucito.