ROVERCHIARA - Incidente manda in tilt il traffico sulla Transpolesana nel Veronese, all'altezza di Roverchiara, in direzione Rovigo. Fortunatamente lo schianto non ha avuto gravi conseguenze, se non quella sulla viabilità. Un anziano avrebbe perso il controllo dell'auto andando a scontrarsi contro un cartello di un cantiere stradale. © RIPRODUZIONE RISERVATA