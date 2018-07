Sbaglia il parcheggio: Suv resta in bilico, coppia miracolata

di Luca Pozza

TORRI DEL BENACO - Poteva trasformarsi inun singolareavvenuto nel primo pomeriggio di oggi, a(Verona), in località Pai nido Margherita: protagonisti, loro malgrado, due(alla guida c'era l'uomo) che mentre si apprestavano a parcheggiare il loro Suv in un terrazzamento, per cause sconosciute, hanno urtato, sfondandolo, il parapetto e rimanendo in bilico sulI vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Bardolino, hanno subitoper garantirne la stabilità e successivamente hanno estratto, dall'interno dell'auto, la coppia che, pur non essendo incastrata, non poteva uscire dall'abitacolo data la precaria stabilità del veicolo. La coppia è stata affidata alle cure dei sanitari, ma le loro condizioni non preoccupano. I pompieri, a metà pomeriggio, erano ancora all'opera per disincastrare e rimuovere il veicolo così da ristabilire la sicurezza del luogo.