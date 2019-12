Botto nel sottopasso: due auto ridotte a rottami e cinque persone in ospedale Foto

Ultimo aggiornamento: 11:37

VERONA -nella serata del 20 dicembre, intorno alle 20.50, in Viale Colonnello Galiano a. Duesi sono scontrate all'ingresso delche porta in viale Luciano Dal Cero. Cinque le persone rimaste ferite e trasportate presso l'ospedale di Borgo Trento.I pompieri, giunti sul posto con 1 mezzo e 5 uomini, hanno lavorato per tagliare le lamiere ed estrarre uno dei tre occupanti della Nissan Micra coinvolta nel sinistro. Sul posto anche Polizia Locale per i rilievi del caso.Per tutto il tempo delle operazioni di soccorso il sottopasso è rimasto chiuso al traffico solo in direzione Via Dal Cero.