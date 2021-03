Trattore si rovescia, operaio di 20 anni con la testa schiacciata: incredibilmente salvo

SAN ZENO DI MONTAGNA - Ennesimo grave incidente in agricoltura oggi a San Zeno di Montagna dove poco dopo le 15 un ragazzo di 20 anni, mentre lavorava alla guida di un trattore in un area rurale denominata via Ponte del Diavolo, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto incastrato sotto il trattore che si è ribaltato. Un braccio e la testa sono rimasti schiacciati. Ma per fortuna il giovane non è in pericolo di vita.

L'incidente, avvenuto nell'azienda agro-faunistica "Tenuta dei cervi" di proprietà dell'Istituto Provolo di Verona, ha visto coinvolto un operaio di vent'anni, B.D. originario della provincia di Trento, dipendente di una ditta di Vicenza incaricata delle opere di manutenzione della tenuta.

Il pronto intervento dei Carabinieri di Torri del Benaco, dei Vigili del fuoco di Bardolino e del personale Suem 118 ha consentito di estrarre il giovane ancora cosciente e di trasportarlo con eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Verona Borgo Trento dov’è tuttora sottoposto alle visite specialistiche dei sanitari. Il ragazzo non è in pericolo di vita ed avrebbe riportato lo schiacciamento del capo e dell'avambraccio destro.