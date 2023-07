Padova. Tenta di aprire la portiera con una spranga in ferro per rubare l'auto: 50enne arrestato

PADOVA - A torso nudo colpiva con una spranga di ferro un'auto, per entrare nell'abitacolo e rubarla. Ma un passante lo ha visto e ha chiamato la polizia.

I poliziotti lo hanno bloccato mentre cercava di aprire la portiera della macchina, parcheggiata vicino alla stazione.

L'uomo, un 50enne di origine marocchina, ha detto di essere il proprietario dell'auto (in realtà appartenente a una donna residente in città) ma quando gli agenti hanno chiesto di vedere i documenti ha risposto di non averli con sè. Così i poliziotti lo hanno invitato a salire sulla volante per andare in questura e a quel punto il 50enne si è divincolato, costringendoli a chiamare una seconda pattuglia in aiuto.

L'uomo è irregolare sul territorio nazionale e ha una serie di precedenti per reati contro la persona, porto di armi od oggetti atti a offendere, stupefacenti. É stato arrestato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, nonchè denunciato per ricettazione della spranga in ferro, rubata al cantiere vicino alla stazione.