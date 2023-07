PADOVA - Lo scorso 14 marzo è stato espulso in quanto persona pericolosa e, ora, è stato rimpatriato in Ecuador con divieto di rientrare sul territorio nazionale prima di sette anni. E' stata messa la parola fine in calce al curriculum fatto di aggressioni e rapine di Henry Wladimir Trivino Estupinan, noto come "el loco" ovvero "il pazzo". Il 28enne, che era in Italia dal 2010 in forza di un permesso di soggiorno per motivi familiari, è conosciuto principalmente per essere il protagonista delle risse più sanguinose in centro. Ha aggredito carabinieri e poliziotti, ma anche ragazze con cui aveva una relazione. Il rimpatrio di Estupinan, avvenuto nel mese di giugno, si unisce all'intensa attività svolta dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Padova che, da gennaio 2023 ad oggi, ha espulso 187 irregolari. Ovvero una persona al giorno. In circa sei mesi è stata esaminata, ai fini della verifica dei requisiti di soggiorno, la posizione di 531 cittadini stranieri. Tra gli espulsi, 62 quelli detenuti in carcere.

La fedina penale di El Loco

Estupinan, poco tempo dopo il suo ingresso in Italia, sin da subito si è reso autore di numerosi reati. La lista è lunga: atti persecutori, tentata estorsione aggravata e rapina in concorso, resistenza, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità, facoltà degli obblighi inerenti al soggiorno, furto e guida sotto l'influenza dell'alcol. Alla luce del comportamento aggressivo e pericoloso tenuto dall'uomo nel tempo, e per cui è stato più volte denunciato e arrestato, il questore ha emesso nei suoi confronti anche un avviso orale e ha disposto la revoca del permesso di soggiorno di cui risultava titolare fino al 2022. A marzo "el loco" è stato rintracciato e accompagnato al centro per il rimpatrio di Gradisca, dove è rimasto fino a qualche settimana fa, in attesa di tornare in Ecuador. Tra gli episodi che lo vedono protagonista c'è l'aggressione nei confronti della sua ex fidanzata, mentre erano nella sua auto in via San Marco alla Stanga. Poi, una volta arrivati i carabinieri, si è rivoltato anche contro di loro. Henry Wladimir Trivino Estupinan nelle sue scorribande era sempre accompagnato dal fratello. Era dicembre 2020 quando i due, assieme ad altri tre amici, hanno aggredito in Prato due pattuglie delle Volanti, mandando in ospedale quattro agenti.

Le altre espulsioni

Su 187 espulsioni sono 110 quelle eseguite con trattenimento in un Cpr e 11 quelle del prefetto con accompagnamento immediato in frontiera. Nel gruppo si conta anche un'espulsione eseguita come misura alternativa al trattenimento al Cpr e altre 7 con concessione del termine per la partenza volontaria di 30 giorni. Inoltre si registrano 58 provvedimenti con ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Giorni fa è stato espulso e accompagnato al Cpr di Gradisca, un 47enne pachistano condannato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza minorenne, palpeggiata a bordo di un autobus e in strada una volta scesi dal mezzo. Per questo l'uomo si è visto rigettare l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Altro espulso, un 37enne tunisino uscito dal Due Palazzi lo scorso 12 luglio, dopo aver scontato una pena di oltre 4 anni per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, stupefacenti e furto. L'espulsione è arrivata anche in ragion del fatto che il tunisino ha tenuto una pessima condotta durante il periodo di detenzione, nell'ottobre 2022 ha molestato sessualmente una ragazza su un autobus di linea. In più, alle spalle ha diversi precedenti penali e di polizia come produzione e traffico di sostanze stupefacenti, atti osceni in prossimità di minori e furto.