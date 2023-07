Cadoneghe. Si fingono clienti e rubano un anello di diamanti da 7mila euro

CADONEGHE (PADOVA) - Furto con destrezza ai danni del laboratorio orafo Sette Gioielli di piazzale Castagnara a Cadoneghe. A raccontarlo a mezzo social è stato il proprietario dell'attività che ha riassunto nel dettaglio gli istanti che hanno permesso a due malviventi, un uomo ed una donna, di dileguarsi con un prezioso anello da 7mila euro. Particolare importante, su cui ora stanno lavorando senza sosta i carabinieri, i ladri sono stati immortalati dalla videosorveglianza a circuito chiuso dell'attività.

I fatti risalgono all'11 luglio, qualche minuto prima delle 17.

«Martedì 11 luglio alle 16,45 abbiamo subito il furto di un anello a forma di fiore molto prezioso con diamanti naturali e oro bianco. La donna è alta circa 1,65 centrimetri e ha tatuaggi a cuore vicino al polpaccio sinistro e sul polso sinistro. Quando ci siamo accorti del furto - ha proseguito il titolare - la coppia era già uscita dal negozio. Abbiamo subito avvisato le forze dell’ordine. In questo momento ci sentiamo impotenti e frustrati di fronte a quanto ci è accaduto. Come gioiellieri e come negozianti ci sentiamo sempre più sotto assedio da parte di queste persone». Le indagini sono in pieno svolgimento, si indaga soprattutto nel mondo della malavita dell'Est specializzata in questo genere di reati.