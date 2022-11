Furto da 50mila euro in una gioielleria di Burano: ladri pedinati e bottino ritrovato grazie ai cittadini

VENEZIA - I carabinieri di Venezia, con l'aiuto di alcuni cittadini, hanno recuperato un rotolo di preziosi del valore di 50 mila euro , precedentemente rubati in una gioielleria di Burano. I fatti risalgono alla scorsa settimana. Con la scusa di acquistare un orologio, due malviventi si sono fatti aprire la cassaforte dal titolare del negozio ; approfittando di un attimo di distrazione dell'uomo, hanno rubato il rotolo di gioielli, dandosi subito alla fuga.

Negoziante insegue i ladri

L'esercente, supportato dal alcuni residenti del posto, si è messo all'inseguimento dei banditi, in attesa dei carabinieri, che hanno intercettato i malviventi poco distante, uno nei pressi di un imbarcadero, l'altro a bordo di un vaporetto.

Gioielli nascosti e ladri liberi

Della refurtiva, però, non c'era più traccia: con ogni probabilità i ladri hanno approfittato della distrazione degli inseguitori per nasconderla in un parco poco distante dal luogo del furto. Condotti in caserma per le formalità di rito, sono stati denunciati a piede libero. Una volta rilasciati, i militari, indossati abiti in borghese, hanno pedinato la coppia, sospettando potesse recarsi a recuperare i gioielli rubati. E così è stato: dopo aver fatto più volte il giro dell'isola a bordo di un taxi acqueo per sviare gli investigatori, sono tornati nei pressi del parco giochi. Qui, mentre erano in procinto di recuperare il rotolo, sono stati riconosciuti da alcuni isolani, i quali, inconsapevoli del fatto che i carabinieri li stessero pedinando, li hanno messi nuovamente in fuga. A quel punto, i carabinieri, aiutati dagli stessi cittadini, hanno sottoposto l'area al setaccio, e dopo alcune ore sono riusciti a trovare la refurtiva, riconsegnata poi al legittimo proprietario.