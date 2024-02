San Martino. Ruba la borsa di un'anziana e scappa, ma un passante lo vede e chiama i carabinieri: bloccato e arrestato

SAN MARTINO (VERONA) - Un 40enne è stato arrestato dopo aver rubato di nascosto la borsa di un'anziana e tentato la fuga. È successo ieri, lunedì 5 febbraio, a San Martino intorno alle 13. Una pattuglia dei Carabinieri è stata allertata da un giovane, che ha raccontato di aver assistito al furto.

Nella circostanza, il ragazzo ha raccontato che, attirato dalle urla della malcapitata, aveva notato il ladro fuggire e che l’aveva inseguito per poi perderlo di vista. I Carabinieri si sono così messi subito alla ricerca del fuggitivo, che è stato individuato poco lontano da dove era stato commesso il furto.

Si tratta di un 40enne marocchino, in Italia senza fissa dimora: per non farsi riconoscere, aveva anche rigirato il giubbotto che indossava, ma ha ammesso davanti all’evidenza le proprie responsabilità facendo in modo che venisse interamente recuperato il maltolto.

Nel ricostruire la vicenda, i militari hanno accertato che il marocchino aveva approfittato di un momento di distrazione della 77enne che, per aprire il portone di casa, aveva appoggiato per terra la propria borsa: così, con una mossa repentina, l'aveva prelevata per poi scappare.

Alla vittima, ancora in forte stato di agitazione, i Carabinieri hanno riconsegnato quanto gli era stato sottratto, tranquillizzandola.

Determinante è stata la fattiva collaborazione del cittadino e la tempestiva operatività dei Carabinieri.

Il 40enne marocchino, tratto in arresto e trattenuto a disposizione della Autorità Giudiziaria di Verona, nella mattinata odierna di martedì 6 febbraio 2024 è stato portato dal al Giudice del Tribunale scaligero che ha convalidato l’arresto e rinviato la direttissima a giugno 2024.