Addio a Renzo Fasiolo, storico sindacalista veneto

Lutto in Veneto, è morto a 82anni, dopo una lunga malattia, Renzo Fasiolo, storico dirigente sindacale della Uil.

Fasiolo era presidente dell’ADA veronese (Associazione per i Diritti degli Anziani). Già nella segreteria regionale di Uil Veneto, segretario confederale della Uil Verona, dirigente della Uil Pensionati, la sua esperienza nei sindacati veneti dagli anni '80 era riconosciuta e apprezzata.

«Figure come quelle di Renzo Fasiolo vanno ricordate per il grande impegno che hanno profuso per migliorare le condizioni di lavoro di tante persone. Un impegno che nel suo caso era continuato nel volontariato, dato che era ancora presidente dell’Associazione Diritti Anziani di Verona. A dimostrazione di quanto serietà, impegno e volontà di aiutare gli altri fossero i valori che lo contraddistinguevano». Così Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto, commenta la notizia della scomparsa del veronese Fasiolo. «Esprimo la mia vicinanza e il cordoglio di Regione del Veneto alla famiglia, ad amici e colleghi Renzo Fasiolo. Sono certo che il suo impegno sarà un faro per portare avanti i progetti da lui sostenuti e avviati” conclude Zaia».