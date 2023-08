Peschiera del Garda. Ladri beccati mentre cercano di rubare in un garage e in un negozio di abbigliamento: arrestati

PESCHIERA DEL GARDA (VERONA) - Due uomini sono stati arrestati per tentato furto: il primo era entrato nel garage di un’abitazione in centro, il secondo cercava di impossessarsi di alcuni capi di abbigliamento in un negozio.

I carabinieri, nell'ambito di controlli intensificati del territorio sulla riviera gardesana, nel primo caso sono stati allertati da un residente e hanno identificato un cittadino italiano di 36 anni, arrestandolo per tentato furto in abitazione.

Nel secondo caso, i militari hanno preso in carico e arrestato per tentato furto un cittadino ecuadoregno di 51 anni nell’ambito del pattugliamento del centro urbano.

L'uomo era stato sorpreso dal responsabile dello stesso esercizio commerciale.

«L’intensificazione dei servizi - spiegano i carabinieri - proseguirà per tutto il mese di agosto, quando l’affluenza turistica raggiunge il suo apice, con lo svolgimento di specifici servizi di prevenzione e contrasto attraverso un mirato impiego di uomini e mezzi, per una capillare perlustrazione del territorio».