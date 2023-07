Legnago. Tre arresti in flagranza di reato in un solo giorno: furto in casa, lesioni personali e interruzione di pubblico servizio

LEGNAGO (VERONA) - Ieri sono stati arrestati, in flagranza di reato, due ladri intenti a rubare all’interno di un’abitazione nella frazione San Pietro.

I due individui, cittadini stranieri, erano entrati in casa dopo aver rotto una finestra, ma sono stati subito bloccati dai carabinieri e arrestati per “furto in abitazione aggravato”. La refurtiva - vestiti e gioielli - è stata interamente recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Colto in fragranza anche un 21enne, autore di un’aggressione ai danni del personale sanitario del pronto soccorso dell’ospedale di Legnago. Il ragazzo, anch'esso di cittadinanza straniera, voleva saltare la fila e ottenere una prestazione sanitaria più urgente rispetto alle altre persone presenti. Andato in escandescenza, aveva aggredito gli infermieri presenti, ferendone uno. I carabinieri lo hanno dunque immobilizzato e tratto in arresto per “resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali aggravate e interruzione di pubblico servizio”.

Invece a Cologna Veneta (Verona) i militari della stazione locale hanno arrestato un cittadino straniero 23enne senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale che, a richiesta di fornire i propri documenti, si è scagliato contro i carabinieri con calci e pugni, ferendone uno, nel tentativo di sottrarsi al controllo: bloccato e arrestato per “resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali”.