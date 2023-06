Verona. Nuovo volo di SkyAlps disponibile per Roma. Zaia: «Risposta concreta alle esigenze del territorio scaligero»

VERONA - Dal 25 settembre sarà possibile di usufruire di una nuova tratta di volo Verona-Roma. Lo ha annunciato la compagnia SkyAlps, che aveva iniziato le operazioni il 17 giugno 2021 e oggi collega 12 destinazioni italiane ed europee.

Il volo opererà con aeromobile "Dash-8 Q-400" da 76 posti e frequenza giornaliera che, da lunedì a venerdì, consentirà un doppio volo di circa 1 ora di andata e ritorno in giornata e un singolo collegamento il sabato e la domenica, proponendosi come alternativa al trasporto di superficie, in particolare per il Business Travel.

«Il nuovo volo Verona-Roma è una risposta concreta alle esigenze del territorio scaligero, che ritrova un collegamento aereo diretto con la Capitale - ha commentato il governatore del Veneto, Luca Zaia - Un servizio importante per il tessuto economico di Verona, ma anche per tutti coloro che intendono raggiungere Roma con un mezzo che permetta una connessione veloce, abbinata a servizi avanzati per poter lasciare la propria auto nell’area aeroportuale. Ringrazio la compagnia SkyAlps - conclude - per aver proposto questo nuovo servizio e i partner dell’Aeroporto Catullo di Verona per quest’ulteriore passo avanti nel piano di crescita dello scalo».

Le nuove tratta ampliano un’offerta dell’Aeroporto veronese superiore agli 80 collegamenti con destinazioni italiane e straniere.