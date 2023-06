Aeroporto Marco Polo, sciopero dei servizi a terra, cancellato un volo su tre a Tessera

MESTRE - Disagi all'aeroporto Marco Polo di Venezia a causa dello sciopero di quattro ore - dalle 12- alle 16 - del personale dei servizi a terra che ha portato alla cancellazione di un volo su tre. L'agitazione a livello nazionale è stata indetta dai sindacati confederalli, dall'Ugl e dalla Flai per sollecitare il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da otto anni. 47 voli in arrivo su 138 previsti sono stati cancellati, 48 su 135 le partenze cancellate. I lavoratori, quasi diecimila nel solo scalo veneziano, lamentano turni di lavoro massacranti, mancati riposi e ferie rinviate per far fronte alle necessità di servizio e calle carenze di organico. In mattinata un gruppoo di lavoratori ha dato vita a un corteo per rendere pubblica la protesta.