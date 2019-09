Lucia, hockeysta e cameriera, morta sull'auto con 5 amici ventenni

​Era una nota hockeysta Lucia Corradi la ragazza morta ieri notte nell'incidente in Lessinia, dove la Subaru sulla quale viaggiava assieme ad altri 5 giovani amici è finita in una scarpata.



Distrutta l'intera comunità di Bosco Chiesanuova (Verona) dove i 6 abitavano: Federico Valbusa, Marco Leso, Arianna Vinco, Mattia Pretto e Sabrina Baltieri, unica del gruppo ad aver già compiuto 20 anni.



Sono tutti non in pericolo di vita. Stavano andando a una festa in una malga di proprietà del padre di uno dei ragazzi.



La vittima lavorava come cameriera in un locale di Bosco Chiesanuova e gli altri amici sono andati a prenderla per poi salire alla malga e fare una grigliata, ma durante il tragitto l'auto guidata da un 19enne ferito, è uscita di strada in un dirupo per 200 metri su un tratto sterrato in Contrada Tinazzo.



Lucia è morta sul colpo battendo la testa su un masso dopo essere stata sbalzata fuori.

