Maltempo in Veneto, gelo e forte vento. La protezione civile: «Scatta lo stato di attenzione»

Gelo e vento forte caratterizzeranno la situazione meteo in Veneto a partire da domani, 19 gennaio. Alla luce delle Previsioni emesse dall'Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso due diversi bollettini, decretando, in entrambi i casi lo Stato di Attenzione. Per vento forte è dichiarata la fase operativa di Attenzione su pianura meridionale, costa e pianura limitrofa, dalle ore 8 di domani, 19 gennaio, alle 9 del 20 gennaio. Per gelate è dichiarata la fase operativa di Attenzione su zone montane, pedemontane e pianura interna dalle ore 21.00 di domani alle ore 9.00 del 20 gennaio.