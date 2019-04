Beve troppo, lite furiosa dopo cena romeno accoltellato per difendere l'amico

VERONA - Un cittadino romeno di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Bovolone con l'accusa di tentato omicidio. I militari dell'Arma sono intervenuti in un appartamento del paese dove, al termine di una cena, l'uomo, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, aveva ingaggiato una furiosa lite con altri due connazionali.



Ad un certo punto ha brandito un coltello da cucina e sferrato alcuni fendenti nei confronti del proprietario di casa: quest'ultimo è riuscito a salvarsi grazie all'intervento di un altro cittadino romeno che, proprio nel tentativo di difenderlo, è rimasto gravemente ferito alla spalla. Vista la gravità del fatto, sono intervenute più pattuglie dalla Compagnia di Villafranca di Verona, anche dalla stazione di Isola della Scala, che sono riuscite a bloccare definitivamente l'uomo. Il ferito è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Legnago, in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Il giudice ha convalidato l'arresto e l'uomo resterà in carcere.

