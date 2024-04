Accoltellamento davanti a una scuola in Francia, 14enne morta dopo un arresto cardiaco per lo choc

Due feriti e un morto, questo il bilancio dell'accoltellamento avvenuto ieri pomeriggio davanti a una scuola di Strasburgo, nell'est della Francia. Oltre alle due bambine di 6 e 11 anni rimaste ferite nell'aggressione, una 14enne sarebbe morta a seguito di un arresto cardiaco avuto durante i concitati momenti consecutivi all'aggressione.

Francia, due bambine di 6 e 11 anni accoltellate davanti scuola: fermato l'aggressore

L'arresto cardiaco

Una adolescente di 14 anni che ieri aveva avuto un problema cardiaco dopo l'accoltellamento di due bambine fuori ad una scuola di Souffelveyersheim, nell'est della Francia, in Alsazia, è morta.

Lo hanno riferito oggi le autorità locali. La vittima ha avuto un arresto cardiaco durante i concitati momenti consecutivi all'accoltellamento delle bambine, di 6 e 11 anni. La ragazzina era stata subito soccorsa dagli insegnanti ma a fine pomeriggio è morta, secondo quanto riferito dal preside, Olivier Faron.

L'aggressione

Poco dopo le 14 del 18 aprile, un uomo di 29 anni ha accoltellato due bambine davanti alla loro scuola a Souffelweyersheim, un piccolo centro nei pressi di Strasburgo. L'aggressore, 29 anni, è stato fermato pochi minuti dopo i fatti e sembra essere una persona con squilibri mentali. In ogni caso non ha reagito all'arresto e non è noto alla polizia per fatti simili. Le sue motivazioni «non sembrano avere nessun legame con una radicalizzazione». L'uomo, secondo la ricostruzione, ha ferito una bambina nella strada della scuola elementare, l'altra poco lontano, in una piazzetta. Un portavoce della prefettura ha spiegato ai genitori allarmati, riuniti fuori alla scuola, che la situazione è sotto controllo. Le due bambine hanno riportato solo lievi ferite.