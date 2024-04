Il meteo avverso non ferma i turisti: sul Lago di Garda occupazione media al 70%

VERONA - Le località venete del Lago di Garda hanno registrato durante le vacanze pasquali un buon avvio nonostante il meteo fosse in una fase di assestamento e le previsioni sono positive per i prossimi 15 giorni di aprile.

La stagione è quindi partita bene e l'occupazione media si attesta attorno al 70%, con alcuni punti in più o in meno in certi giorni per il maltempo, senza grandi cancellazioni, piuttosto richieste per cambi di data.

I tedeschi si sono confermati i più presenti (42,2%, +7% rispetto al 2023) e gli italiani secondi con il 31,5% (+10% sul 2023).

Significaticva la riapertura dei parchi divertimento, che rappresentano un richiamo importante sul territorio: Gardaland, Movieland, il Parco Natura Viva e il Parco Giardino Sigurtà. «Ci riteniamo soddisfatti di questi dati- dice Ivan De Beni, presidente Federalberghi Garda - che ci permettono comunque di allungare la stagione».

A Peschiera e Castelnuovo la presenza si è attestata sul 70-75%, mentre a Lazise la situazione si è mostrata diversa fra centro storico e le strutture ricettive situate al di fuori di esso, con una media di occupazione sul 75%.

A Garda e Costermano la montagna, grazie alle ultime nevicate, ha rappresentato ancora un'alternativa allettante.

A San Zeno di Montagna solo il 30% degli alberghi non ha ancora aperto. Gli altri stanno tutti lavorando. Le prenotazioni sono state buone con il 75% di occupazione. Disdette non ce ne sono state, ma solo qualche spostamento di data. A Brenzone si è lavorato bene nonostante le strutture non fossero tutte aperte, alcune entreranno in funzione dal 25 aprile. L'affluenza su Malcesine c'è stata e si è attestata sul 60/70% di occupazione.

Molti hotel apriranno il 25 aprile. A Torri del Benaco, Bardolino e Cavaion Veronese l'occupazione è stata molto buona. Più che richieste di cancellazione, anche qui la richiesta è stata quella di un cambiamento di data. Le previsioni per i prossimi 15 giorni sono positive, grazie a un meteo decisamente più primaverile e con prezzi medi per camera in linea con quelli del 2023.