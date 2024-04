VALBELLUNA - Le temperature quasi invernali e la pioggia di questi giorni hanno rovinato almeno in parte le previsioni per le vacanze pasquali negli agriturismi bellunesi. Ormai è tendenza consolidata, specie per i brevi soggiorni, prenotare nelle strutture ricettive sempre più sotto data, e così molti turisti hanno finito per rinunciare a trascorrere qualche giorno di vacanza all'mbra delle Dolomiti, o a concedersi il pranzo di Pasqua e Pasquetta negli agriturismi e alle tavole dei locali della Valbelluna e del Feltrino. E se alcune delle strutture agrituristiche in quota avevano già pensato di aprire in anticipo la bella stagione viste le temperature miti e il sole delle settimane scorse, ora invece si trovano a dover posticipare l'inizio dell'attività.

I DATI

Ancor peggio forse per quegli agriturismi che propongono anche la possibilità di pernottamento. Le circa 80 strutture agrituristiche del territorio bellunese hanno sperato fino all'ultimo che l'affezionata clientela nonostante il meteo sfavorevole, approfittasse per gustare la cucina tipica nel calore delle loro sale da pranzo. Salvo rari recuperi dell'ultima ora, in realtà il bilancio non è stato positivo e il tutto esaurito per i pranzi di pasqua e pasquetta non si è visto.

IL QUADRO

«La situazione è di stallo e non ci ha certo aiutato la Pasqua che quest'anno cade a fine marzo, anziché a metà aprile - afferma Massimiliano Guiotto, presidente provinciale di Agriturist, l'associazione degli agriturismi di Confagricoltura e titolare dell'agriturismo Zugni Tauri de Mezzan a Grum di Villabruna -. L'impressione è che la gente abbia aspettato fino all'ultimo momento per essere sicura che le temperature siano buone e offrano la garanzia di mangiare fuori in mezzo al verde». Ma non è andata così. C'è stata anche qualche struttura in controtendenza, come l'agriturismo Poggio Pagnan a Borgo Valbelluna, che possiede tre camere di cui una suite con piccola zona spa e sauna. «A Pasqua fortunatamente abbiamo avuto tutto pieno -afferma il titolare Alex Pagnan - anche grazie a una modifica apportata nella gestione dei portali di prenotazione, e stiamo lavorando bene in genere in questi periodi che solitamente sono di bassa stagione, specie con la clientela internazionale. Stiamo iniziando a raccogliere i frutti di una scommessa iniziata con l'apertura del locale avvenuta pochi anni fa e in questi giorni riceviamo richieste anche per i prossimi ponti primaverili, e per gli eventi che nella nostra struttura organizziamo su richiesta».

IL RESOCONTO

Più ombre che luci sul bilancio delle vacanze pasquali anche sul fronte Coldiretti: «Un calo generalizzato delle presenze - conferma Fabrizio Pescosta della sezione agriturismi - si e lavorato bene il giorno di Pasqua e a Pasquetta a pranzo ma soltanto con la clientela locale. sono mancati i turisti, non è stata un ottima Pasqua». Secondo l'osservatorio di Agriturist, la collina e la montagna si confermano la scelta naturale per le vacanze, ma gettonate sono anche le mete vicino alle città, frequentate per lo più da famiglie con bambini e coppie con meno di 55 anni.

TURISMO DI RITORNO

Numeroso anche il fenomeno del turismo di ritorno degli italiani che vivono all'estero. C'è quindi ottimismo per il lungo ponte tra il 25 aprile e il 1° maggio: «Sicuramente farà più caldo e i turisti cominceranno a salire in montagna -afferma Massimiliano Guiotto- Questi saranno il banco di prova in vista della stagione estiva, che, dalle prime avvisaglie, si preannuncia buona. Abbiamo già prenotazioni dai nostri clienti affezionati per luglio e agosto. Inoltre, ci sono iniziative degli agriturismi che offrono percorsi enogastronomici, escursioni a piedi, a cavallo e in bicicletta ed esperienze enoturistiche. Un settore, quello agrituristico, capace di valorizzare le produzioni agricole locali e in grado di modularsi, evolversi e rafforzarsi, diventando protagonista dello sviluppo del territorio».