Due ragazzini in bicicletta investiti da un'auto: uno è molto grave

VERONA - Due ragazzini in bicicletta investiti da un'auto: uno è gravissimo. L'incidente è successo oggi poco dopo le 14,30 a Buttapietra: uno dei due è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale di Borgo Trento. I due ragazzini stavano percorrendo via Bovolino in bicicletta quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati investiti da un'auto. Sul posto sono subito giunti i soccorsi del 118 di Verona con due ambulanze, assieme alle Forze dell'Ordine. Il secondo ragazzino, che ha riportato ferite meno gravi, è stato portato al Polo Confortini in codice giallo.