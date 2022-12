Scontro tra tir sull'A4, un auto piomba contro: morto un trentenne

VERONA - Alle ore 01.23 di oggi, 2 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti per incidente stradale in autostrada A4 nel comune di Verona. Lo scontro, avvenuto al Km 278,100 direzione Milano, ha visto coinvolti 2 mezzi pesanti e una vettura. A perdere la vita un 30enne, Manuel Paissoni di Bergamo, alla guida della vettura Bmw che ha tamponato violentemente il Tir che era di traverso sulla carreggiata dopo essersi scontrato con il secondo mezzo pesante.

I vigili del fuoco, giunti da Verona, hanno lavorato, utilizzando divaricatori e cesoie idrauliche, per estrarre dalle lamiere il conducente della vettura che risultava incastrato. Illesi i due conducenti dei mezzi pesanti.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per circa 3 ore per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.