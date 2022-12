Incidente ad Aiello: esce di strada e l'auto si ribalta, elitrasportata all'ospedale

UDINE - Incidente stradale nella prima serata di ieri, giovedì 1 dicembre, lungo la ex provinciale 126 nel territorio di Aiello del Friuli, altezza dell'outlet. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una donna ha perso il controllo dell'auto che stava guidando e la macchina si è ribaltata su un fianco. Nessun altro mezzo coinvolto. Sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Palmanova e l'elisoccorso atterrato nella piazzola adiacente l'outlet. La conducente è stata elitrasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Intervenuti anche i Vigili del fuoco che hanno operato in sinergia con gli equipaggi sanitari.