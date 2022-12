Borgoricco. Schianto tra un'auto e un camion all'altezza dello svincolo: un ferito in prognosi riservata

BORGORICCO - Lo schianto alle 5.30 di questa mattina, 2 dicembre. Un'auto e un camion si sono scontrati lungo la strada regionale 308, all'altezza dell'uscita per Borgoricco. I due mezzi sono usciti di strada ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti.

I vigili del fuoco sono arrivati per mettere in sicurezza i mezzi mentre il Suem si occupava degli autisti, entrambi rimasti incastrati negli abitacoli: uno di loro è stato trasportato all'ospedale di Camposampiero, in prognosi riservata, l'altro è in condizioni meno gravi. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle 7.30.