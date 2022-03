Falsi certificati di vaccinazione, consigliera del M5S si autodenuncia: bufera

VERONA - Bufera politica per la consigliera comunale di Verona del Movimento 5 stelle Marta Vanzetto, coinvolta nell'indagine sul medico di base arrestato assieme a cinque complici con l'accusa di avere rilasciato quasi 300 certificazioni Covid in cambio di denaro senza somministrato vaccinazioni. La consigliera pentastellata non è indagata, ma figura tra i clienti del medico, dal quale ha ottenuto il green pass assieme al marito carabiniere (a titolo gratuito, secondo quanto si è appreso), salvo poi autodenunciarsi lo scorso 24 dicembre. «Già da mesi la consigliera comunale dice di aver abbandonato il Movimento. Si dimetta dalla carica» ha dichiarato la deputata Francesca Businarolo. «L'episodio che vede coinvolta la consigliera comunale Marta Vanzetto - ha aggiunto - sarà verificato dagli organi collegiali del Movimento 5 stelle, a cominciare dal Collegio dei probiviri. È quanto ci è permesso dal regolamento per accertare la condotta di un nostro rappresentante, benché da tempo lei non si ritenga più tale». «Chiedo un atto coerente con le sue parole: si dimetta dalla carica in cui è stata eletta grazie al nostro simbolo» ha concluso Businarolo.

