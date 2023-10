Entra in casa della fidanzata e minaccia sua madre con un coltello: arrestato per la seconda volta in due giorni

VERONA - Era entrato nella loro abitazione minacciando la madre con un coltello. È successo domenica scorsa a Verona, in Borgo Roma, dove i carabinieri sono intervenuti su richiesta di una ragazza: il fidanzato della sorella 17enne non ha desistito nonostante i tentativi di calmarlo e ha tentato invano una fuga. È stato così arrestato il giovane, di origine marocchina, per resistenza a pubblico ufficiale e violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Condotto in caserma, i carabinieri hanno accertato che si trattasse di un soggetto senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti.

Nella mattinata successiva, dopo le formalità di rito, è stato condotto dal giudice per la convalida dell’arresto. Concluso il procedimento, il Tribunale di Verona ha emesso nei suoi confronti il provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento alle parti offese e il divieto di dimora nel Comune di Verona.

Ma il ragazzo si è dimostrato recidivo: nel momento in cui gli agenti erano tornati presso l'abitazione, lo hanno visto mentre tentava con insistenza ad entrare per recuperare il proprio abbigliamento. Una volta consegnati gli affetti personali, l’uomo è stato invitato ad andarsene, mentre i Carabinieri restavano in zona. Dopo circa dieci minuti, la situazione non si è calmata e quindi i militari sono intervenuti. Il giovane extracomunitario, accortosi del loro arrivo, ha lanciato contro di loro la sua bici per allontanarli e fuggire.

Bloccato nuovamente, è stato portato in caserma e dichiarato in arresto. Questa mattina, martedì 17 ottobre, il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere presso la Casa Circondariale di Verona Montorio.