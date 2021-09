Sinfonie francesi in teatro: il Filarmonico torna ad aprire le porte al pubblico

VERONA - Venerdì 1 ottobre la Fondazione Arena di Verona riaccoglie il suo pubblico in presenza al Teatro Filarmonico con la musica sinfonica francese di fine '800. Nel

cartellone di questo primo appuntamento autunnale aprirà il celeberrimo e rivoluzionario Prélude di Debussy, manifesto del Simbolismo, seguito dal virtuosistico Poème di Chausson con la parte solistica affidata al primo violino Peter Szanto; concluderà il programma la freschezza melodica della giovanile Sinfonia in do di Bizet.

L'Orchestra areniana sarà diretta dal maestro Giuliano Carella. Così la Fondazione areniana riporta gli spettatori in sala per il primo dei concerti sinfonici autunnali dal vivo, con

un programma interamente dedicato alla musica della seconda metà dell'Ottocento francese, esemplificato in tre linguaggi diversi con opere accattivanti eseguite da interpreti di primo piano.