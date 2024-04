Ambra Angiolini​ in scena a Cittadella col monologo "Oliva Denaro"

Importanti spettacoli teatrali in arrivo nei primi giorni della prossima settimana: domani - 22 aprile - nello storico Teatro Sociale a Cittadella, a conclusione dell'apprezzatissima stagione di Prosa nazionale, alle 21 sarà in scena Ambra Angiolini con il monologo "". Uno show attesissimo in quanto l'attrice per motivi personali aveva dovuto rinviare lo spettacolo con il quale la responsabile del Sociale Marirosa Andretta chiuderà il sipario di questa programmazione.Ambra Angiolini, che in scena è “” racconta la storia di Franca Viola , ragazza siciliana che a metà degli anni '60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il “matrimonio riparatore”. All’inizio Oliva è una quindicenne che nell’Italia di quegli anni, dove la legge stabiliva che se l’autore del reato di violenza carnale avesse poi sposato la “parte offesa”, avrebbe automaticamente estinto la condanna anche se ai danni di una minorenne, cerca il suo posto nel mondo. Ambra-Oliva narra, ormai adulta, la sua storia a ritroso, da quando ragazzina si affaccia alla vita fino al momento in cui, con una decisione che suscita scandalo e stupore soprattutto perché inedita e rivoluzionaria, rifiuta e dice no alla violenza e al sopruso. Una storia di crescita e di emancipazione che scandaglia le contraddizioni dell’amore, tra padri e figlie, tra madri e figlie, e si insinua tra le ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa.Per tre giorni, da domani a mercoledì, alle 19.30 al Teatro Maddalene a Padova, in scena "Perfect Days", nuovo testo scritto dall’autore veneto Nicolò Sordo in collaborazione con l’attore Enrico Ferrari e diretto dal regista Enoch Marrella. Lo spettacolo è inserito all’interno della rassegna “MaturAzione”, a cura del Teatro Stabile del Veneto dedicata alle voci emergenti del teatro contemporaneo, che dà la possibilità alle formazioni artistiche emergenti di svolgere una residenza artistica con un percorso di tutoraggio.Al centro dell'opera c'è una relazione tossica di interdipendenza tra Leone, il gestore, un maschio alfa razzista, omofobo, materialista, interessato solo ai soldi, e i suoi due clienti affezionati. Questi “quasi amici” sono Mister Pizza, il pizzaiolo del paese con la patente ritirata a causa dell’alcol, e Lou Piang, che ha un deficit cognitivo e si veste come Lou Reed. Sordo butta il pubblico a capofitto nella disperazione della provincia, cogliendo a piene mani dalla realtà e deformandola attraverso l’utilizzo del dialetto. "Perfect Days" sarà presto anche un documentario fotografico grazie a una serie di immagini di distributori di benzina del fotografo Lorenzo Rossini.Altro evento, martedì alle 21 al Teatro Marconi ad Abano Terme che chiude la 34. stagione teatrale con una prima nazionale. Dopo il grande successo delle due stagioni televisive, Luca Barbareschi debutta a teatro con lo spettacolo "In Barba a Tutto. Live". A scandire i temi proposti saranno i monologhi recitati da Luca Barbareschi, accompagnati dalla vibrante musica dal vivo della Marco Zurzolo Band, che rappresenterà un elemento vitale, arricchendo le esibizioni e i momenti di spettacolo. Lo stile è informale, così come lo saranno le conversazioni condotte con maestria e spontaneità, promettendo al pubblico un'esperienza coinvolgente e indimenticabile. Sarà un viaggio nella cultura del passato, del presente e del futuro, condotto con un approccio intelligente e curioso esplorando temi avvincenti. La produzione è di Eliseo Entertainment. La stagione è organizzata dalla Città di Abano Terme in collaborazione con Arteven.Così Michela Allocca, assessore alla Cultura del comune termale: «Sono soddisfatta del successo che la stagione di prosa ha ottenuto. Abbiamo registrato un elevato numero di abbonamenti, l’offerta culturale è stata accolta con entusiasmo e apprezzamento. Continueremo a lavorare con impegno per garantire che la cultura continui a essere accessibile e stimolante per tutti».