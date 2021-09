E' nata la Fc Clivense di Sergio Pellissier: rinuncia al nome Chievo

VERONA - Sergio Pellissier, ex bomber e bandiera del Chievo, ha annunciato oggi in sede di presentazione ufficiale la nascita del nuovo club Fc Clivense: ripartirà dalla Terza Categoria con l'obiettivo di tornare a disputare i campionati professionistici. Anche la rosa, attualmente di 40 giocatori, sarà ridotta a 26. Nei giorni scorsi il presidente del "vecchio" Chievo, Luca Campedelli, aveva ribadito di voler proseguire l'attività con le squadre giovanili e aveva diffidato Pellissier dall'usare il nome "Chievo" nella ragione della nuova società in quanto marchio registrato. Per questa opposizione legale, Pellissier ha deciso di cambiare nome alla nuova squadra.

